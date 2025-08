di Marco Baridon Juve Reggiana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva 2025. La Juve taglia ufficialmente i nastri di partenza della nuova stagione, scendendo in campo nella prima amichevole estiva. Avversaria alla Continassa la Reggiana, con il match che precede la partenza dei bianconeri per la seconda parte del ritiro in Germania. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Reggiana 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 11.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Reggiana 0-0: risultato e tabellino. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Miretti, Kostic; Koopmeiners, Conceicao; David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Reggiana LIVE: squadre che entrano in campo