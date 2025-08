Juve Reggiana 1-1 LIVE | Conceicao risponde a Girma INTERVALLO

di Marco Baridon Juve Reggiana LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la prima amichevole estiva 2025. La Juve taglia ufficialmente i nastri di partenza della nuova stagione, scendendo in campo nella prima amichevole estiva. Avversaria alla Continassa la Reggiana, con il match che precede la partenza dei bianconeri per la seconda parte del ritiro in Germania. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Reggiana 1-1 LIVE: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Reggiana. 3? Occasione David – Subito il canadese ad un passo dal vantaggio! Ruleta di Miretti, che si infila in area e dal fondo crossa basso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Reggiana 1-1 LIVE: Conceicao risponde a Girma INTERVALLO

In questa notizia si parla di: juve - reggiana - conceicao - risponde

Serie B LIVE: Salernitana avanti sul Cittadella, Juve Stabia-Samp 0-0, Brescia-Reggiana 0-0 - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.

Serie B LIVE: Juve Stabia-Samp 0-0, Brescia-Reggiana 0-0, Cittadella-Salernitana 0-0 - E` tempo di giudizi in Serie B, con l`ultima giornata (il recupero della 34esima giornata del campionato) che decide le sorti della stagione.

Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri! Data, orario e tutti i dettagli per seguire la prima partita della nuova stagione - di Redazione JuventusNews24 Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri: il comunicato con tutto quello che c’è da sapere.

La #Juve la pareggia subito Sinistro a girare di #Conceicao ? Vai su X

Juventus-Reggiana 1-1: il risultato in diretta dell'amichevole; Juventus-Reggiana, l'amichevole in diretta: risultato in tempo reale, primo test per Tudor; Juventus-Reggiana: vantaggio emiliano su pasticcio bianconero, Conceicao pareggia subito.

Gol Conceicao: la Juve risponde immediatamente al vantaggio della Reggiana, sinistro magico del portoghese – VIDEO - Gol Conceicao: la Juve risponde immediatamente al vantaggio della Reggiana, sinistro magico del portoghese dopo una combinazione con David Buone indicazioni per Igor Tudor nel primo test stagionale de ... Segnala juventusnews24.com

Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno, spazzati via tutti i dubbi sul numero di maglia - Conceicao Juventus: Tudor lo schiera subito titolare con la Reggiana dopo il ritorno dal Porto, spazzati via tutti i dubbi sul suo numero di maglia La nuova stagione della Juventus si apre nel segno d ... juventusnews24.com scrive