JoJo’s Bizarre Adventure | ultime notizie su Steel Ball Run e novità attese

annuncio ufficiale e aggiornamenti sulla serie animata di jojo’s bizarre adventure: steel ball run. La saga di Jojo’s Bizarre Adventure continua a sorprendere i fan con nuove incarnazioni, e il prossimo capitolo, Steel Ball Run, si prepara ad approdare sul piccolo schermo. Dopo anni di attesa, le prime informazioni ufficiali indicano che la produzione dell’anime dedicato a questa settima parte è in corso, lasciando intravedere un progetto ambizioso e molto atteso. la conferma dell’animazione di steel ball run. annuncio e prime immagini teaser. L’annuncio ufficiale è stato fatto il 12 aprile 2025, noto come JOJODay, quando è stata diffusa una prima immagine promozionale raffigurante Johnny Joestar e Gyro Zeppeli in sella ai loro cavalli, con lo sfondo del deserto. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

