Jet lanciati dalla nuova portaerei | la Cina presenta la catapulta elettromagnetica

La terza portaerei della Ci na ha completato l'ottavo ciclo di prove in mare e si avvicina sempre di più alla completa operatività. Nelle ultime ore sono emersi segnali che dimostrerebbero come la Marina dell'Esercito Popolare di Liberazione cinese (PLAN) sia ormai prossima a lanciare e recuperare velivoli dalla catapulta elettromagnetica presente sulla Fujian. Anzi: potrebbe averlo già fatto visto che i media statali hanno diffuso video e immagini – senza data – che mostrano con particolare attenzione le operazioni di volo a bordo dell'imbarcazione in concomitanza con il 98esimo anniversario della fondazione delle forze armate del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jet lanciati dalla nuova portaerei: la Cina presenta la catapulta elettromagnetica

In questa notizia si parla di: portaerei - cina - catapulta - elettromagnetica

Catapulte elettromagnetiche in azione: cosa può fare la nuova portaerei Fujian della Cina - In un filmato diventato virale sui social cinesi vediamo in azione il sistema di catapulta elettromagnetica con la vista di un velivolo non identificato che sfreccia sul ponte della portaerei

La più potente nave Usa davanti alla Cina: perché gli Usa spostano la portaerei Nimitz - Lungo il suo ultimo tragitto la portaerei statunitense USS Nimitz ha superato lo Stretto di Malacca e il contesissimo Mar Cinese Meridionale, muovendosi a ridosso della porta del “cortile di casa” di Pechino

La Cina muove portaerei e caccia stealth: l'avvertimento da non sottovalutare - Mentre la portaerei Fujian sta conducendo un ciclo di prove intensivo in mare la Liaoning è operativa a circa 200 km a nord dell'isola di Kuba

Jet lanciati dalla nuova portaerei: la Cina presenta la catapulta elettromagnetica; La Cina testa la catapulta di lancio elettromagnetica sulla portaerei Fujian. E raggiunge le ‘Carrier’ Gerard Ford americane; La portaerei cinese Fujian collauda il sistema di lancio elettromagnetico, il test in onda sulla tv di Stato.

Le ultime prove della portaerei cinese Fujian - sia ormai prossima a lanciare e recuperare velivoli dalla catapulta elettromagnetica presente sulla Fujian. Secondo ilgiornale.it

La Cina mostra i nuovi caccia: cosa sappiamo dei J-15 e J-35 - Nel corso di un servizio televisivo andato in onda sull'emittente statale Cctv sono stati avvistati due J- Da msn.com