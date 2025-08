Jenna Ortega si trasforma in dark siren | sopracciglia decolorate e corsetto reptile style per la premiere di Mercoledì 2

Jenna Ortega non è nuova a look da urlo, ma per la premiere globale della seconda stagione di Mercoledì ha letteralmente alzato il livello del goth-glam. Dimentica gli outfit “tutti neri” visti e rivisti: Jenna si è presentata con sopracciglia decolorate, un corsetto ispirato alla pelle dei rettili e un’acconciatura da dark princess super curata. Insomma, il gotico ha appena ricevuto un upgrade. Jenna Ortega alla premiere globale di Mercoledì 2 col corsetto serpentino che ha ipnotizzato tutti. L’abito scelto da Jenna era un mix tra dominatrix chic e aliena in missione sulla Terra. Il protagonista assoluto? Un corsetto scolpito che sembrava fatto con squame di serpente, perfettamente modellato sul busto e leggermente iridescente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Jenna Ortega si trasforma in dark siren: sopracciglia decolorate e corsetto reptile style per la premiere di Mercoledì 2

