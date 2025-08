jazzmi e il traguardo dei dieci anni si festeggia con i big della musica

Dee Dee Bridgewater, Gonzalo Rubalcaba, ma anche veterani dell’urban come gli Arrested Development, completano il cartellone della decima edizione di JazzMi, in programma dal 23 ottobre al 9 novembre con oltre 200 concerti dislocati in diversi angoli di Milano per renderla una città in musica ventiquattro ore su ventiquattro. Prologo carico di appeal il 20 ottobre col ritorno agli Arcimboldi di Diana Krall. "Per JazzMi il traguardo del decennale rappresenta davvero una grandissima soddisfazione" ammette Luciano Linzi, direttore artistico della rassegna assieme a Titti Santini di Ponderosa. "All’inizio, infatti, ha rappresentato una scommessa, molto ambiziosa, giocata sulla considerazione che a Milano mancava ormai da tantissimo tempo un festival Jazz di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

