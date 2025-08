James Milner rivendica la maglietta n 20 a Brighton in omaggio a Diogo Jota

2025-08-01 23:56:00 Breaking news: James Milner ha scelto di passare alla maglietta n. 20 di Brighton per la nuova stagione come omaggio personale al suo ex compagno di squadra di Liverpool Diogo Jota, che è tragicamente morto il mese scorso. L’Internazionale del Portogallo a 28 anni è morto in un incidente d’auto a giugno insieme a suo fratello, Andre Silva, solo poche settimane dopo aver aiutato il Liverpool a garantire il titolo di Premier League. In risposta alla sua morte, Liverpool ha confermato che l’iconica camicia n. 20 di Jota – indossata durante il suo incantesimo di cinque anni ad Anfield – sarebbe stata ritirata permanentemente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com