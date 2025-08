Jacqueline Luna di Giacomo mostra il suo fisico dopo la gravidanza

Jacqueline Luna di Giacomo e Ulimo sono legati dal 2021 da una romantica storia d’amore che li ha portati fino a diventare genitori. Il 30 novembre 2024, infatti, è nato il piccolo Enea, che ha illuminato di grande gioia le loro vite. Ma la figlia di Heather Parisi non ha mai nascosto le sue fragilità, parlandone apertamente anche con i suoi sostenitori sui social. Di recente, infatti, la fidanzata del cantante aveva svelato di non sentirsi mai abbastanza, mentre adesso ha deciso d’infondere una dose di autostima a tutte le neo mamme, mostrando il suo fisico dopo la gravidanza. Jacqueline Luna di Giacomo, il fisico dopo la gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jacqueline Luna di Giacomo mostra il suo fisico dopo la gravidanza

In questa notizia si parla di: jacqueline - luna - giacomo - fisico

“Una brutta notizia”. Ultimo e Jacqueline Luna, cosa si scopre 6 mesi dopo la nascita del figlio - Improvvisa notizia su Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. L’amatissima coppia, che tra l’altro pochi mesi fa ha avuto la gioia di accogliere in famiglia il primo figlio Enea, non starebbe però vivendo qualcosa di straordinario in questo periodo.

Ultimo e Jacqueline Luna sono in crisi? Momento di difficoltà: la rottura è imminente? - Sembravano inseparabili, uniti da un amore forte e consolidato, coronato dalla nascita del piccolo Enea nel novembre 2024.

“C’è una brutta notizia”. Ultimo e Jacqueline Luna, si è appena saputo tutto - Una notizia sorprende i fan di Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo. La coppia, che solo sei mesi fa ha festeggiato l’arrivo del loro primo figlio, Enea, sembra attraversare un periodo di difficoltà.

" È piatta, ma tanto morbidosa" Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la pancia a 8 mesi dalla nascita del piccolo Enea. Vai su Facebook

Jacqueline Luna di Giacomo mostra il suo fisico dopo la gravidanza; Jacqueline Luna Di Giacomo, la foto a 9 mesi dal parto: «Il corpo che cambia fa paura, ma amatelo: vi ha permesso di creare un'altra vita»; Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la sua pancia a otto mesi dal parto: È piatta, ma ancora tanto morbidosa.

Jacqueline Luna di Giacomo mostra il suo fisico dopo la gravidanza - L’ultima story Instagram di Jacqueline Luna di Giacomo è un appello a tutte le giovani mamme a godersi il post parto e accettare il loro corpo ... Si legge su dilei.it

Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la “panciotta” a 9 mesi dal parto - Il messaggio body positivity di Jacqueline Luna Di Giacomo che ha scelto di mostrare il proprio fisico a nove mesi dal parto. Scrive donnaglamour.it