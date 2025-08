Da Ciro a Orso passando per Berna, Santi e Thijs. Il totale fa 300. Trecento gol in serie A portati in dote a Vincenzo Italiano, uno che ancora probabilmente si mangia le dita per le partite ‘bloccate’ della scorsa stagione in cui per fare bingo è mancato il colpo del finalizzatore, l’uomo in grado con una giocata di fare saltare il bunker. A Casteldebole si cercano nuove vie del gol. Non solo perché se n’è andato Ndoye proprio dopo la stagione in cui il nazionale svizzero si è scoperto goleador (8 reti in campionato e una, storica, in Coppa Italia), ma anche per correggere un difetto frustrante, come può essere frustrante produrre una grande mole di gioco e non raccogliere per il tanto seminato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Italiano, la carica dei 300