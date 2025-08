Italiana scomparsa all’estero | Nicole è in pericolo L’appello allarmato della famiglia

Cresce l’ansia per le sorti di una donna italiana scomparsa nei giorni scorsi mentre si trovava all’estero. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, generando una mobilitazione spontanea tra amici, conoscenti e membri della comunità italiana all’estero. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà o in uno stato di disorientamento e hanno chiesto il massimo supporto anche alle autorità locali. L’ultimo contatto risale a diversi giorni fa, da allora il silenzio. Nonostante gli sforzi messi in campo da chi la conosce, al momento non è emersa alcuna traccia che possa fornire indicazioni utili su dove si trovi o cosa le sia accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italiana scomparsa all’estero: “Nicole è in pericolo”. L’appello allarmato della famiglia

In questa notizia si parla di: italiana - estero - scomparsa - nicole

Assemblea Consiglio italiani all’estero: dare risalto al comunità italiana - Dare risalto alla comunità italiana fuori dall’Italia. È uno degli argomenti al centro dell’assemblea plenaria a Roma del consiglio degli italiani all’estero.

Buone notizie per Edoardo Bove: potrà tornare in campo. Dove? Oggi all’estero, ma la legge italiana potrebbe cambiare - “Da giugno voglio tornare a giocare”. Edoardo Bove non ha mai avuto dubbi. Neanche quando tornò a parlare a febbraio, a poco più di due mesi da quel Fiorentina – Inter in cui andò in arresto cardiaco.

Promozione lingua italiana all’estero: finanziati 55 progetti con 20 milioni di euro - Approvato con decreto del ministro della Cultura  l’elenco dei progetti da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero  per il triennio 2025-2027, per un importo complessivo di 19.

Nicola Pietrangeli ricoverato: in ospedale gli comunicano la notizia della morte del figlio Giorgio; Grecia, incidente con la moto: ragazza 19enne morta in vacanza a Rodi; “Tutti per Nicole”, a Bologna asta solidale sul prato del Dall’Ara.

Italiana scomparsa da nove giorni in Tunisia, la Farnesina segue il caso - Non si hanno più notizie di Valentina Greco, 42enne cagliaritana che risiedeva a Sidi Bou Said da alcuni anni. Si legge su msn.com

"Italiana scomparsa da 9 giorni in Tunisia": la Farnesina segue il caso di Valentina Greco - La donna, 42 anni, è una consulente di associazioni umanitarie a e risiede da tempo nel paese nordafricano. Secondo today.it