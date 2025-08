Italia-Spagna oggi Europei basket U18 | orario semifinale tv streaming

Italia contro Spagna: un superclassico come duello è anche la semifinale degli Europei Under 18 in corso di svolgimento a Belgrado. E proprio alla Belgrade Arena le cose iniziano a farsi sempre piĂą serie per gli azzurri che, finora, hanno dominato. 14 punti dati alla Germania, 40 alla Bulgaria, 37 a Israele, 44 all’Austria e infine 29 alla Serbia: questo il ruolino di marcia azzurro, con coach Marco Sodini che può essere realmente soddisfatto soprattutto per il rendimento di Diego Garavaglia e Patrick Hassan e per l’aver subito ritrovato in ottima forma Achille Lonati. Per suo conto anche la Spagna ha rifilato grandi divari: 30 punti alla Lettonia (poi semifinalista a grandissima sorpresa: sfiderĂ la Francia), 28 alla Slovenia e al Belgio, 54 alla Macedonia del Nord e 23 alla Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Spagna oggi, Europei basket U18: orario semifinale, tv, streaming

