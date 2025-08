Italia-Slovenia oggi in tv semifinale Nations League volley 2025 | orario programma streaming

Oggi sabato 2 agosto (ore 09.00) si gioca Italia-Slovenia, semifinale della Nations League di volley maschile. A Ningbo (Cina) prosegue la Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante: dopo aver regolato Cuba per 3-1 nel primo turno a eliminazione diretta, i Campioni del Mondo si troveranno di fronte gli arrembanti balcanici, capaci di confezionare un’impresa giovedì mattina sconfiggendo la favorita Francia (Campionessa Olimpica e detentrice del trofeo). La nostra Nazionale partirĂ con i favori del pronostico, ma dovrĂ prestare parecchia attenzione alla formazione di coach Fabio Soli, che sembra essere in ottima forma fisica e ha tutte le carte in regola per mettere in difficoltĂ gli azzurri dopo aver travolto i Galletti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Slovenia oggi in tv, semifinale Nations League volley 2025: orario, programma, streaming

