Italia-Slovenia 3-1 azzurri del volley in finale Nations League

(Adnkronos) – La nazionale italiana maschile di pallavolo si qualifica per la prima volta per la finale di Nations League. Gli azzurri sono arrivati per l'ultima volta sul podio della manifestazione quando si chiamava ancora World League nel 2014. L'ultima finale giocata risaliva addirittura al 2004, l'ultima vittoria nel 2000. L'Italia si è imposta in . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: azzurri - finale - nations - league

Tiro a volo, Manuel Murcia si impone nella finale del trap maschile a Nicosia. Fuori dalla finale gli azzurri - Giornata storta per gli azzurri a Nicosia (Cipro), sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: nella finale del trap individuale maschile vinta dallo spagnolo Manuel Murcia, infatti, il migliore degli italiani è Fabio Sollami, eliminato allo shoot-off per un posto all’ultimo atto, che si classifica nono.

Pentathlon, tre azzurri in finale nella tappa di Coppa del Mondo a Pazardzhik - Ottima prova degli azzurri nelle semifinali dell’individuale maschile della terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso a Pazardzhik, in Bulgaria: approdano all’ultimo atto, che si disputerà domani, Roberto Micheli, Matteo Cicinelli e Giorgio Malan.

LIVE Serbia-Italia 9-11, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri pimpanti nel finale del primo tempo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27’25” L’errore grave di Romei in superiorità 26’31” 14-13 GOOOOOOOOOOOL SAVINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 26-21? 2? per Mitrovic 25’43” 13-13 Il pareggio dei serbi con Djukic 24’34” 13-12 Il rigore di Ilic trasformato 24’18” 13-11 GOOOOOOOOOOL HELMERSOOOOOOOON Un po’ fortunata l’Italia in questa occasione 23’44” 12-11 La rete di Mitrovic 22’29” 12-10 GOOOOOOOOOOOL HERMERSOOOOON! Prodezza da fuori dell’azzurro 21’38” 11-10 La rete di Marsenic 20’54” 11-9 GOOOOOOOOL ROMEIIIIIIIIIIII! I serbi seguono Helmerson e lasciano libero Romei al centro 20’22” 10-9 La penetrazione di Kukic non lascia scampo a Ebner 19’48” 10-8 GOOOOOOOOOOOOLM HELMERSOOOOOOOOOOOON DALLA SINISTRA 19’06” 9-8 La rete di Ilic 18’43” 9-7 GOOOOOOOL TOMMASO ROMEI, GRANDE AZIONE AZZURRA 17’02” 8-7 GOOOOOOOOOOL HELMERSON CHE SI SBLOCCA CON UNA PENETRAZIONE CENTRALE 16’31” 7-7 La rete di Glavac dalla destra 15’52” Ancora Ebner 15’24” Occasione sprecata dagli azzurri 14’47” 7-6 GOOOOOOOOOOL MENGOOOOON! Torna avanti l’Italia 14’16” 6-6 La rete di Glavac nonostante il tentativo di Ebner di respingere 13’46” GOOOOOOL SAVINIIIIIIIIIIIII! DALLA SINISTRA TROVA L’ANGOLO GIUSTO 13’05” 5-5 La rete di Jovanovic con conclusione dalla sinistra 11’25” 5-4 La rete di Kukic 10’43” 5-3 GOOOOOOOOOOL PARISINI su assist di Bulzamini, implacabile l’azzurro 9’30” 4-3 GOOOOOOOOOOL LA RIPARTENZA FINALIZZATA DA PIRANI CHE ARRIVA DA DIETRO E BATTE IL PORTIERE SERBO! 9’04” 3-3 GOOOOOOOOOOL BORTOLIIIII! Grande conclusione dal centro dell’azzurro 7’52” GOOOOOOL MENGOON! Altra grande penetrazione dell’azzurro che non lascia scampo al portiere avversario 7’04” Grande intervento di Ebner 5’57” 1-3 GOL DI MENGON CON UNA PENETRAZIONE CENTRALE.

Dopo aver battuto Cuba, l’Italia non ha nessuna intenzione di fermarsi. Semifinale di Volley Nations League. Gli Azzurri sfidano la Slovenia e vanno a caccia della loro prima finale di sempre. #ItaliaSlovenia 09:00 @DAZN_IT #italvolley #VNLFin Vai su X

MANCA POCOOOOOOOOO Domani mattina alle 9 italiane c’è un match fondamentale per la Nazionale maschile di pallavolo! Sul campo cinese di Ningbo, gli azzurri vanno a caccia della finale in Nations League contro la Slovenia! Siamo pronti a tifarli Vai su Facebook

Italia-Slovenia 3-1, azzurri del volley in finale Nations League; Nations League, l'Italia si impone in quattro set sulla Slovenia: storica finale per gli azzurri a Ningbo; Pallavolo: 3-1 alla Slovenia, azzurri in finale Nations League.

Volley: Nations league, battuta Slovenia, azzurri in finale - Gli azzurri hanno la certezza di aver conquistato e aggiunto alla bacheca della nazionale maschile una medaglia la prima da quando la Volleyball Nations League ha preso il posto della World League ... Secondo msn.com

Pallavolo: 3-1 alla Slovenia, azzurri in finale Nations League - L'Italia allenata da Ferdinando De Giorgi ha superato anche la Slovenia 3- Da ansa.it