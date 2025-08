Italia Sigaretta elettronica gli esplode addosso è allarme | finisce male per un giovanissimo

Aveva in tasca una sigaretta elettronica che era stata acquistata da poco, un modello nuovo e performante. Si stava recando a lavorare quando all’improvviso una sensazione di calore sempre più intensa. Ha pensato a una stranezza, magari a un malfunzionamento. Non c’è stato il tempo di realizzare. Un attimo dopo si è sentito un botto sordo, un’esplosione, e la gamba è stata avvolta da un dolore acuto, quasi insopportabile. Il panico ha preso il sopravvento, si è cercato di togliere il dispositivo, ma è stato troppo tardi. Le fiamme hanno già colpito. Un’esplosione inaspettata. Un giovane di Misano Adriatico ha vissuto un’esperienza terribile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia. Sigaretta elettronica gli esplode addosso, è allarme: finisce male per un giovanissimo

In questa notizia si parla di: sigaretta - elettronica - italia - esplode

