Italia-Islanda oggi in tv amichevole basket 2025 | orario programma streaming

Primo appuntamento per l’Italia nel cammino verso gli Europei 2025. Va in scena la Trentino Basket Cup, tradizionale appuntamento estivo nel quale la città già spesso protagonista in Serie A accoglie sia gli azzurri che un certo numero di brillanti talenti, talvolta anche NBA. L’esordio azzurro è contro l’Islanda, squadra già affrontata abbastanza spesso negli ultimi 10 anni: l’ultima occasione è stata quella delle qualificazioni agli Europei stessi, con una vittoria per parte ottenuta in trasferta. Chiaramente qui di carte in tavola ne cambiano diverse: la squadra azzurra può riaccogliere, dopo quasi due anni, Simone Fontecchio, mentre si attendono sia Danilo Gallinari (impegnato a Porto Rico) che Darius Thompson (che, dopo le note vicende, sarà del gruppo dal 7 agosto). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Islanda oggi in tv, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: italia - islanda - basket - amichevole

Pallamano, svelato il calendario dell’Italia agli Europei 2026: esordio contro l’Islanda - La European Handball Federation ha diramato il calendario degli Europei 2026 di pallamano maschile,  in programma in Danimarca, Svezia e Norvegia: l’Italia, che si è qualificata alla rassegna continentale dopo 27 anni, è stata inserita nel Gruppo F, previsto a Kristianstad, in Svezia.

Basket: Italia ai quarti degli Europei Under 20, tutto facile con l’Islanda - Tutto fin troppo facile per l’Italia negli ottavi di finale degli Europei Under 20 di scena a Heraklion, in Grecia.

Dove vedere in tv Italia-Islanda, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming - L’ Italbasket inaugura la serie di partite amichevoli in vista dell’ Europeo 2025! Sabato 2 agosto alle ore 20:00 a Trento gli azzurri sfidano l’Islanda nella prima sfida della Trentino Basket Cup, torneo triangolare a cui partecipano quest’anno anche Polonia e Senegal.

Italia, le amichevoli prima di Eurobasket 2025: programma, orari, avversarie e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Pallacanestro maschile; Italia-Islanda oggi in tv, amichevole basket 2025: orario, programma, streaming; LIVE Italia-Islanda, Amichevole basket 2025 in DIRETTA: primo test verso gli Europei.

l'Italia si prepara a Eurobasket 2025: tutte le amichevoli degli azzurri, programma e dove vedere le partite · Pallacanestro - Dal 2 agosto, l'Italia scende in campo per i primi test in vista dei Campionati europei di basket maschile 2025: scopri tutti gli appuntamenti degli azzurri. olympics.com scrive

Trentino Cup, l'Italia sfida l'Islanda. Le parole di coach Pozzecco e Nik Melli - L’incantevole Loggia del Romanino all’interno del Castello del Buonconsiglio di Trento ha ospitato oggi la conferenza stampa ... Secondo basketmarche.it