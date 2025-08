Italia fuori ai quarti delle Europeo di beach volley | quinto posto per Gottardi-Orsi Toth Avanzano le big nel maschile

Si ferma ai quarti di finale il cammino dell’Italia femminile agli Europei di beach volley 2024, in corso di svolgimento a Dortmund, in Germania. La coppia azzurra GottardiOrsi Toth, testa di serie numero uno del tabellone, chiude con un quinto posto che lascia un po’ di amaro in bocca, considerando il livello espresso fino agli ottavi. Dopo la bella vittoria contro le tedesche IttlingerGrĂĽne (16-21, 21-19, 15-12), le azzurre hanno ceduto alle padrone di casa MĂĽllerTillmann per 2-1 (21-15, 16-21, 15-9), pagando una partenza lenta e qualche errore nei momenti chiave del terzo set. L’Italia femminile saluta così il torneo, ma resta nella top five continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia fuori ai quarti delle Europeo di beach volley: quinto posto per Gottardi-Orsi Toth. Avanzano le big nel maschile

In questa notizia si parla di: italia - quarti - beach - volley

Internazionali d’Italia 2025, approdano ai quarti Alcaraz, Zverev e Draper - Giornata dedicata agli ottavi di finale per il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2025.

Italia: Roma, atleta cinese Zheng Qinwen vince quarti di finale - Zheng Qinwen (a destra) stringe la mano ad Aryna Sabalenka dopo l’incontro dei quarti di finale del singolare femminile tra l’atleta cinese Zheng e l’atleta bielorussa Aryna Sabalenka al WTA Italian Open di Roma, in Italia, ieri 14 maggio 2025.

Internazionali d’Italia 2025, Shnaider sfiderà Paolini nei quarti di finale. Avanti Sabalenka, Gauff e Andreeva - La settimana degli Internazionali d’Italia femminili inizia con la disputa degli ottavi di finale. Sarà la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 13, ad affrontare Paolini nei quarti di finale.

? Beach volley e pallavolo A2/A3: Filippo Mancini e Riccardo Iervolino protagonisti a Swim Zone! Hanno rappresentato l'Italia alle Universiadi in... Vai su Facebook

PASTA E BEACH VOLLEY Ecco a voi il menĂą di oggi per un pranzo speciale! Continuano gli Europei a DĂĽsseldorf, Germania, e gli azzurri non si fermano! Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth sono agli ottavi e puntano i quarti di finale! Ma per arrivarci Vai su X

Italia fuori ai quarti delle Europeo di beach volley: quinto posto per Gottardi-Orsi Toth. Avanzano le big nel maschile; Europei Beach Volley: date, orario e dove vederli in tv e streaming; Al via gli Europei di beach volley, a DĂĽsseldorf impegnate quattro coppie azzurre.

Beach volley: europei, vittoria e passaggio ai quarti per Gottardi/Orsi Toth - 1) centrando l'appuntamento con i quarti di finale, dove incontreranno le altre tedesche Müller/Tillmann. Si legge su tuttosport.com

Beach volley: europei, Gottardi/Orsi Toth out ai quarti - Sfuma l’ingresso in semifinale per le due azzurre che perdono 2- Scrive tuttosport.com