istituto avogadro lavori alla palestra da provincia e regione 390mila euro

La palestra dell' Its Avogadro di Abbadia San Salvatore sarĂ presto interessata da un intervento per la sistemazione dell'area servizi e spogliatoi. Quasi 400mia euro l'impegno di spesa sostenuto dalla Provincia di Siena che, dell'edificio scolastico, ne è la proprietaria. Entro la fine del mese di novembre ci dovrebbe essere l'assegnazione dei lavori finanziati con risorse della Regione. "Questo ulteriore intervento rappresenta – afferma la presidente Agnese Carletti – un passo fondamentale per migliorare la qualitĂ delle infrastrutture sportive del nostro territorio, rendendole piĂą accessibili, sicure e sostenibili sia per gli studenti che per gli sportivi che svolgono attivitĂ attraverso le associazioni del territorio".

