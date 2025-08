Io inabile totale e senza reddito sussidi e pensione dopo 19 anni di lavoro | come devo campare?

“Dopo aver servito lo stato per quasi 19 anni, mi trovo senza un reddito, senza un sussidio e senza una pensione di inabilità ”. Giacomo Catarci, 54 anni, “cittadino della Tuscia” come si definisce, oggi è costretto a vivere in provincia di Roma per ricevere assistenza a causa di una grave. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

