Investimenti | 5 sfide ed opportunità per il secondo semestre

Lo scenario degli investimenti del settore privato non professionale sta cambiando, in particolare per la maggior presenza di giovani investitori, che si affacciano sul mercato con nuove priorità e strategie. Secondo ricerche recenti, il 30% della Gen Z inizia a investire quando è ancora all'università e, una vota entrato nel mondo del lavoro, l'86% già possiede una conoscenza di base degli investimenti. Questo ricambio generazionale sta portando a un cambiamento delle priorità , con un'enfasi su obiettivi a breve termine, nuovi asset e strumenti decisionali sempre più digitali. Retail sempre più preseti a Wall Street.

Friuli Venezia Giulia: Modello di attrattività per investimenti esteri secondo Fedriga - "Questo risultato è frutto del buon lavoro svolto in questi anni, che ha reso la nostra regione un territorio affidabile per gli investitori, capace di offrire tutti gli strumenti necessari e di generare un contesto favorevole".

Più moderno e competitivo, il nuovo porto di Ancona secondo Acquaroli: «Investimenti per 100 milioni di euro» - ANCONA - "Ieri sera a Marina Dorica di Ancona, in occasione della presentazione della 26esima edizione della Regata del Conero, abbiamo celebrato un evento iconico che ogni anno unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio.

Secondo il nuovo Report AlmaLaurea 2025, chi sceglie Unife Master School investe davvero sul proprio futuro. L’88,5% delle diplomate e dei diplomati è occupato a un anno dal titolo Il 91,9% per i Master di secondo livello Retribuzioni più alte della me Vai su Facebook

