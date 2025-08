Inversione in autostrada il figlio dell’88enne che ha scatenato l’incidente | Speravo nel ritiro della patente gli dicevo sempre di non guidare

«Glielo ripetevamo spesso: se devi andare da qualche parte, chiamaci. Siamo in tre figli, ci organizziamo». Ma Angelo Bollettieri, 88 anni, ha sempre preferito cavarsela da solo. Così, giovedì pomeriggio, ha deciso di accompagnare la moglie Anna Filanda, 87 anni, a una visita medica a Susa, senza avvisare nessuno. Un viaggio breve, circa mezz’ora, ma finito in tragedia. Secondo le ricostruzioni della polizia stradale, Bollettieri ha imboccato correttamente l’autostrada A32 dallo svincolo di Chianocco, ma poco dopo ha effettuato un’inversione a U, procedendo contromano in direzione Torino. Dopo circa tre minuti di viaggio nel senso sbagliato, si è scontrato frontalmente con un Fiat Doblò. 🔗 Leggi su Open.online

inversione - autostrada - figlio - 88enne

