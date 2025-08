Inter | se Lookman resta bloccato spuntano tre alternative concrete

L’ Inter continua a monitorare con attenzione la situazione legata ad Ademola Lookman, attaccante dell’ Atalanta che resta il principale obiettivo offensivo dei nerazzurri. Tuttavia, il mancato posizionamento di un prezzo ufficiale da parte del club bergamasco ha complicato i negoziati. Un’impasse che ha spinto Marotta e Ausilio ad aprire nuovi scenari per non farsi trovare impreparati nel caso in cui l’affare sfumi del tutto. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza interista ha riaperto il dossier delle alternative a Lookman. In cima alla lista ci sono tre nomi ben definiti: Loïs Openda del Lipsia, Christopher Nkunku del Chelsea e Ben Seghir, giovane talento dal grande potenziale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

In questa notizia si parla di: inter - lookman - resta - bloccato

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

L'Inter ha fatto la sua offerta, che non rilancerà o supererà in nessun modo L'Atalanta valuterà la proposta nerazzurra nelle prossime 48 ore, poi scioglierà le proprie riserve! Come si chiuderà la telenovela per Ademola Lookman? Vai su Facebook

Settimana decisiva per il mercato : l'Inter aspetta offerte per il regista turco e conta di trovare l'accordo con l'Atalanta per il nigeriano, mentre la Juve resta bloccata dalla situazione del centravanti serbo che a fine agosto può andare al Milan Vai su X

Inter, Taremi resta bloccato in Iran a causa del conflitto con Israele: niente Mondiale; Serie A, Atalanta-Venezia 0-0: la Dea resta dietro a Inter e Napoli; Inter, Taremi salta il Mondiale per Club: resta bloccato in Iran.

Lookman-Inter, e adesso? Ecco come andrà a finire per i bookie - Il "No" dell'Atalanta all' offerta dell'Inter per Lookman, pari a 45 milioni di euro bonus compresi, congela al momento la trattativa dell'estate italiana. Lo riporta corrieredellosport.it

Inter, che batosta: il campione non arriverà, i dettagli - Brutta botta per l'Inter: il mercato dei nerazzurri è sempre più bloccato, mentre Chivu si sarebbe aspettato almeno un ulteriore rinforzo per reparto. Riporta thesocialpost.it