Inondazioni e frane in Thailandia sei morti per la tempesta tropicale Wipha

(Adnkronos) – Sono sei le persone morte in Thailandia a causa della tempesta tropicale Wipha, che negli ultimi giorni si è abbattuta sul Paese causando estese inondazioni e frane. A renderlo noto sono state le autorità locali, che parlano di oltre 230mila persone coinvolte dalle conseguenze della tempesta. Secondo quanto riferito dal Dipartimento per la . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Tempesta Wipha, inondazioni e frane in Thailandia: almeno 6 morti

