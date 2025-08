Innocence la settima puntata va in onda oggi sabato 2 agosto 2025 | Ela svergognata dalla stampa Bahar si infuria!

Innocence torna a farci compagnia nel weekend di Canale5. Nella puntata in onda nel tardo pomeriggio di Canale5, Ela e Ilker sono davanti al banco dei giudici ma la verità tarda ad arrivare e per la figlia di Bahar le cose si complicano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Innocence, la settima puntata va in onda oggi, sabato 2 agosto 2025: Ela svergognata dalla stampa, Bahar si infuria!

In questa notizia si parla di: innocence - puntata - onda - bahar

Innocence: Anticipazioni della Prima Puntata in onda oggi su Canale5 - Al via oggi, sabato 12 luglio 2025, Innocence, la nuova soap opera turca di Canale 5 che ci terrà compagnia nei weekend estivi.

Innocence streaming, replica puntata 12 luglio 2025 | Video Mediaset - Inizia oggi – sabato 12 luglio – la nuova soap di Canale 5 che ci terrà compagnia nel weekend. Nella puntata odierna Ela, appena 19enne, si invaghisce dell’uomo sbagliato: un uomo di 35 anni che sta per sposarsi.

Innocence: la Seconda Puntata va in onda oggi su Canale5 - Secondo appuntamento con la nuova Soap Turca che ci farà compagnia nei pomeriggi estivi del 2025. Scopriamo insieme cosa succederà nell'episodi in onda oggi, 13 luglio 2025, nel daytime di Canale5.

«Mi hanno accusata di essere pazza, di essermi inventata tutto solo per vendetta». Nelle prossime puntate di Innocence la situazione per Ela peggiora drasticamente. La vicenda giudiziaria che la vede opposta a Ilker entra nel vivo, con sua madre Bahar sem Vai su Facebook

Innocence anticipazioni 2 agosto: Ilker viene scarcerato, Bahar insorge in tribunale; Innocence, puntata del 20 luglio in streaming: Bahar contro Hale; Innocence anticipazioni puntata di oggi 27 luglio: evento devastante per Bahar.

Innocence anticipazioni 2 agosto: Ilker viene scarcerato, Bahar insorge in tribunale - In questa puntata: l'avvocato di Ilker attacca la vittima sostenendo che abbia inscenato tutto, ma la madre reagisce mostrando prove s ... Riporta msn.com

Innocence, Anticipazioni della Quarta Puntata in onda oggi su Canale5: Ilker in ospedale! - Anche oggi, domenica 20 luglio 2025, Innocence, la nuova soap opera turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Come scrive msn.com