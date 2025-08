Iniziati i lavori di dragaggio al Canale Del Duca presso il Lido di Latina

I lavori di dragaggio al Canale del Duca sono finalmente iniziati, segnando un passo importante per il miglioramento della gestione idrica e ambientale nella zona di Latina. L'intervento, previsto da tempo, è diventato realtà grazie alla collaborazione tra il Comune di Latina e gli enti locali, impegnati da mesi per la messa in sicurezza del canale. Un progetto atteso da tempo. Il Canale del Duca da anni necessitava di interventi per evitare rischi di allagamenti e per migliorare la qualità delle acque. Il progetto di dragaggio, approvato congiuntamente da enti locali e regionali, mira a ripristinare la funzionalità del canale e a prevenire le problematiche legate all'accumulo di sedimenti e rifiuti.

