Inferno tra le mura di casa Picchia mamma e fratello Poi minaccia il nipotino

Perugia, 2 agosto 2025 – L’inferno in casa. Una furia che non avrebbe risparmiato neanche il nipotino di pochi mesi. Oggetto delle minacce di uno zio che, visibilmente alternato, non avrebbe risparmiato a nessuno le sue intemperanze. Nei confronti dell’uomo, un 32enne, il giudice per le indagini preliminari di Perugia ha disposto l’allontanamento da casa su richiesta della Procura. L’episodio piĂą grave, è stato ricostruito, è quello che si sarebbe verificato il 12 luglio. Quando, secondo quanto ricostruito, in stato di alterazione, avrebbe aggredito violentemente il fratello, il quale si sarebbe rifiugiato in casa con la speranza di sfuggire alle botte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inferno tra le mura di casa. Picchia mamma e fratello. Poi minaccia il nipotino

