Incubo in treno | coppia derubata di 350.000 euro di gioielli in prima classe

Choc sul TGV per Parigi: una coppia derubata di 350.000 euro in gioielli di lusso in prima classe. Un furto lampo e inspiegabile Un viaggio da sogno si è trasformato in un incubo per una ricca coppia franco-canadese sul TGV diretto a Parigi. Ignari di ciò che stava per accadere, sono saliti ad Aix-en-Provence con una discreta borsa Louis Vuitton nascosta sotto il sedile di prima classe. All’interno, un tesoro. Gioielli di lusso in oro, diamanti e smeraldi, per un valore stimato di 350.000 euro. Pochi minuti dopo, ad Avignone, il bottino era sparito. La coppia è rimasta senza parole, derubata dei ricordi di una vita. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Incubo in treno: coppia derubata di 350.000 euro di gioielli in prima classe

