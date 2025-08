Incidente stradale a Campoluci | due giovani feriti uno elitrasportato a Careggi

Questa mattina alle ore 6:14 il 118 della ASL Toscana Sud Est è intervenuto in località Campoluci per un incidente stradale che ha coinvolto due giovani di 21 anni. Entrambi sono stati soccorsi in codice 2: uno trasportato al Pronto Soccorso di Arezzo, l’altro trasferito in elisoccorso con Pegaso 3 all’ospedale di Firenze Careggi. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, la Misericordia di Arezzo, un’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

