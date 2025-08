Incidente in A1 nella notte 5 auto coinvolte

Giornate da bollino rosso in autostrada, complici le ferie e il weekend. A peggiorare la situazione, nella serata di ieri, anche uno scontro tra ben cinque auto dopo il casello di Ferentino. Un tamponamento che ha reso necessario l’arrivo dei soccorsi; fortunatamente non ci sarebbero feriti in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it