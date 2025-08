Incidente choc | cinque giovanissimi incastrati tra le lamiere dopo il volo nella scarpata

Notte impegnativa per i soccorritori del Friuli Venezia Giulia, intervenuti per due distinti incidenti stradali avvenuti a poche ore l’uno dall’altro. Il più grave si è verificato all’1.39 a Paularo, in provincia di Udine, lungo la strada che collega Salino a Castoia. Una vettura con cinque giovani a bordo – quattro minorenni e un maggiorenne – è uscita di strada ribaltandosi al primo tornante e terminando la corsa in bilico su una scarpata, trattenuta soltanto dalla vegetazione. Il veicolo è precipitato per circa dieci metri sotto il livello della carreggiata, in una zona impervia che ha complicato le operazioni di soccorso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cinque - scarpata - incidente - choc

Auto nella scarpata con 5 giovani a bordo, le prime parole ai soccorritori: «Sto morendo? Resterò paralizzata?»; Flixbus si ribalta in autostrada, 5 morti: «L'autobus finito nella boscaglia». L'incidente choc in Germania; Bus precipitato nella scarpata, come stanno i ragazzi feriti: cinque ancora in ospedale.