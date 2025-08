Incendio a Locate Triulzi Appartamento a fuoco Elena tenta di fuggire ma resta intrappolata

Probabilmente ha perso i sensi prima di morire avvolta dalle fiamme. Elena Quattrone, 59enne di origine romana ma trapiantata a Milano, ha perso la vita la notte tra giovedì e venerdì a seguito di un incendio divampato nel suo appartamento, al piano rialzato di una palazzina di due, in via Benedetto Secondo 1C, a Locate Triulzi, in una zona di recente costruzione alla periferia della città . L’allarme è scattato attorno alle 4 e i soccorritori sono giunti sul posto rapidamente, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I medici del 118 di Milano hanno solo potuto constatare il decesso. L’immediato intervento dei vigili del fuoco con cinque mezzi ha consentito di domare le fiamme che però avevano già divorato l’abitazione senza lasciare scampo alla donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio a Locate Triulzi. Appartamento a fuoco. Elena tenta di fuggire ma resta intrappolata

