In vendita lo storico castello gli eredi | Amato per 60 anni qualcuno lo rilanci nel rispetto della sua storia

Dopo oltre 60 anni è in vendita (a 2,9 milioni di euro dall’agenzia I-Service) il castello Due Torri di Poggio Torriana, costruito - secondo i libri di storia antica - in piena epoca medioevale, quando su queste terre feudali, tra l’anno 1000 ed il 1100 d.C, dominavano incontrastati i Malatesta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Poggio Torriana: dopo 60 anni, la famiglia Ridolfi mette in vendita lo storico Castello Due Torri - i figli di Paolo Malatesta (amante di Francesca da Polenta), nel 1304 giustiziarono per vendetta il sanguinario zio Gianciotto Malatesta, marito di Francesca, ... altarimini.it scrive

