In tre mesi in Sicilia 32.000 ettari in fumo Troppi focolai nei terreni privati

Sono 3.757 gli incendi divampati in Sicilia da maggio a luglio 2025 e hanno interessato 4.977 ettari di boschi e 26.423 ettari di superficie non boschiva. Sono alcuni dei dati che emergono dal sistema informativo "Astuto" del Corpo Forestale della Regione siciliana, dall'inizio della campagna antincendio che ha preso il via il 15 maggio scorso. Nelle giornate più critiche, tra il 24 e il 26.

