In Provincia l’informazione non si ferma

Di seguito l’elenco delle edicole del territorio provinciale che resteranno aperte anche nel giorno festivo, dando modo ai cittadini di potersi informare correttamente. Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19H-I; Anzola dell’Emilia: Peri Laura & C., via A. Gramsci 14; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Gnaccarini Cinzia, via Roma 249; Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza G. Garibaldi 21; Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandhi 2C; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

