Ore intense in questi giorni per i 160 ragazzi della diocesi di Forlì-Bertinoro che sono a Roma per il Giubileo dei Giovani per l’Anno Santo 2025 ‘Pellegrini di Speranza’ e che stanno vivendo momenti di catechesi, di preghiera e di festa. A Tor Vergata, poi, stasera nella veglia e domani mattina nella messa incontreranno Papa Leone XIV e saranno lì numerosi da tutto il mondo in un’adunata multicolore. I ragazzi forlivesi hanno raggiunto nei giorni scorsi la capitale in varie modalità provenienti anche da Forlimpopoli e Rocca San Casciano e dalle varie realtà , parrocchie, associazioni, gruppi, scout e movimenti, oltre a quelli della pastorale diocesana partiti in pullman insieme al responsabile don Carubia, questi ultimi alloggiati a Roma nella parrocchia di San Girolamo al Corviale, e insieme a loro vi sono anche diversi educatori oltre al vescovo Corazza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In missione al Giubileo dei Giovani. A tu per tu con Papa Leone XIV