Nel silenzio raccolto di un tardo pomeriggio estivo, Imola ha reso omaggio ieri alle vittime della strage alla stazione di Bologna. Lo ha fatto nel Giardino Vittime della strage del 2 agosto, all’incrocio tra le vie Villa Clelia, don Cortini e Lolli, luogo simbolico di ricordo e testimonianza, nel quartiere Cappuccini. Un appuntamento, quello con la cerimonia ufficiale promossa dal Comune, che anno dopo anno continua a tenere viva la memoria di quella terribile mattina del 1980, quando una bomba esplose nella sala d’aspetto della stazione centrale di Bologna, provocando 85 morti e oltre 200 feriti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In memoria del 2 agosto del 1980. La cittĂ rende omaggio alle vittime. Spada: "Non bisogna dimenticare"

Museo del Presente a Palermo, Di Fresco “In memoria vittime di mafia” - PALERMO (ITALPRESS) – “Il ricordo di tutti gli eroi che hanno perso la vita in questa lunghissima battaglia contro Cosa nostra è fondamentale, ma la memoria deve traghettare nel presente e nel futuro”.

Sisma, tredici anni dopo. Crepe aperte nella memoria. Messe per tutte le vittime - Il 20 maggio resta una data ben scolpita nella memoria delle popolazioni dell’ Area Nord, quelle che si trovarono sulla linea del cratere sismico, che con una potenza di magnitudo 5.

Cos’è la giornata della legalità in memoria della vittime della Mafia - Trentatrè anni anni fa veniva assassinato il magistrato Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta.

In memoria del 2 agosto del 1980. La città rende omaggio alle vittime. Spada: Non bisogna dimenticare; Il Comune di Forlì alla commemorazione delle vittime della strage del 2 agosto a Bologna. Omaggi anche in memoria del forlivese Silver Sirotti

Strage di Bologna, il Comune di Reggio Emilia partecipa alla commemorazione del 2 agosto in memoria delle vittime - Sabato 2 agosto il Comune di Reggio Emilia si stringe ai familiari delle vittime della strage alla Stazione ferroviaria di Bologna, avvenuta nel 1980, in occasione della commemorazione del 45° ... Secondo nextstopreggio.it

Due Agosto, le vittime ritratte da fumettisti ventenni: “Ora tocca a noi ricordare” - BOLOGNA – Benedetta, Elisa, Luca hanno poco più di vent’anni e quando il 2 agosto 1980 è scoppiata la bomba alla stazione di Bologna non erano nemmeno nati. Si legge su informazione.it