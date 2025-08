In giornata rovesci e temporali sparsi protezione civile in allerta gialla

Una zona di bassa pressione si sta muovendo dall'Europa centrale verso il Nord Italia e in giornata interesserà il Friuli Venezia Giulia. Dopo piogge moderate, in nottata, su pianura e costa della regione, un secondo fronte occidentale affluirà su Alpi e Triveneto in giornata, dal pomeriggio alla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it