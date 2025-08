In bici sulle tracce di Vicky Enrico Brizzi racconta Tondelli Alla fine della strada | da Brescello a Correggio e Bologna

Il viaggio in bicicletta partito dal Salone del libro di Torino per omaggiare Pier Vittorio Tondelli è ormai in vista del traguardo. Nei giorni scorsi abbiamo preso acqua e vento, ma ora che il maltempo si è sfogato la nostra gravel corre agile sugli argini del Gran fiume. Passiamo nella golena al largo di Gualtieri, con le tigri di Ligabue custodite nel poderoso Palazzo Bentivoglio, per filare verso il lido fluviale di Boretto, dove un debuttante Vasco Rossi venne bersagliato di ghiaia dai teppistelli del posto. Un détour per un caffè lungo il corso di Guastalla e si risale sull’argine. Luzzara, il paese di Zavattini, è l’ultimo d’Emilia prima che il Mantovano dilaghi sulla sponda meridionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “In bici sulle tracce di Vicky”. Enrico Brizzi racconta Tondelli. Alla fine della strada: da Brescello a Correggio e Bologna

"In bici sulle tracce di Vicky". Enrico Brizzi racconta Tondelli - Baroncini La ‘esse’ è minuscola: scrittore. Sulla lapide, nel cimitero di Correggio, provincia reggiana e padana spezzata dal primo caldo, la dicitura è per sempre legata al nome di Pier Vittorio Tondelli: scrittore.

