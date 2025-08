Sono iniziati i lavori di preparazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della palestra delle scuole elementari di Salvaterra. "L’obiettivo è quello, per i primi giorni di settembre, di creare le condizioni, attraverso il consolidamento del tetto, per la messa in sicurezza della struttura e la definizione di tutte le necessarie predisposizioni per l’installazione dei pannelli", dicono dal Comune di Casalgrande. Gli interventi si completeranno lunedì e hanno la funzione di installare in modo permanente i parapetti e le protezioni sul tetto della palestra in modo da consentire a chi opererà sul tetto, per qualsiasi ragione, di farlo nella massima sicurezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In arrivo i pannelli alle scuole ’Salvaterra’