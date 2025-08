Imposta di soggiorno vola nel 2024 | 760 milioni senza Roma

Volano nel 2024 gli incassi derivanti dall' imposta di soggiorno che ha raggiunto, escludendo Roma Capitale (che ha un diverso sistema di conteggio), i 760 milioni di euro, il 19% in più rispetto all'anno precedente. In vetta alla classifica degli incassi derivanti dall'imposta di soggiorno, secondo l'elaborazione del Centro studi enti locali su dati Mef, Banca d'Italia e Istat, c'è Firenze che è cresciuta ulteriormente rispetto agli anni precedenti, passando dai 45,5 milioni del 2022 ai 69,8 del 2023 e poi ancora, con un aumento del 10%, ai 76,9 milioni del 2024. In seconda posizione Milano che accorcia le distanze rispetto alla città toscana e si porta - con un aumento di 14,4 milioni di euro (+23%) - a 76,5 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Imposta di soggiorno vola nel 2024: 760 milioni senza Roma

