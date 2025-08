Impianti biogas Glorio tira dritto | | Due pareri negativi dal Comune

"In seguito a un’interrogazione della minoranza, ho aggiornato sull’iter dei due impianti biogas di Sgr, quello di San Paterniano (Osimo SgrBio1) e in zona Cucchiarello (SgrBio2). Ci saranno altre conferenze dei servizi ma il Comune si è giĂ espresso con due pareri negativi ". L’ha detto ai microfoni del Consiglio comunale l’altra sera la sindaca di Osimo Michela Glorio in merito alla richiesta di trasformazione dei due in biometano. Il riferimento è al parere del comandante della polizia locale che ha evidenziato criticitĂ viarie anche dopo le integrazioni dell’azienda, che prevedeva lo spostamento dei mezzi su via Chiaravallese e nel Comune di Santa Maria Nuova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Impianti biogas, Glorio tira dritto:: "Due pareri negativi dal Comune"

Cattivi odori in città , l’inchiesta. Impianti a biogas sequestrati. Sono di un’azienda portoghese - Grosseto, 28 maggio 2025 – L’indagine è andata avanti per molti mesi perchè le maleodoranze in città di Grosseto non sono mai smesse.

Ricoversione energetica, gli impianti di Garlasco e Tromello da biogas a biometano: 40 milioni dal Pnrr - Pavia, 24 luglio 2025 - Con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro, BTS DevCo, la società di sviluppo del gruppo Bts, ed Eiffel Investment Group annunciano l’acquisto di due impianti di biogas esistenti, situati nei comuni di Tromello e Garlasco, per la riconversione a biometano.

Biometano, 40 mln da BTS DevCo ed Eiffel Investment Group per la riconversione di 2 impianti - BTS DevCo ed Eiffel Investment Group annunciano l’acquisto di due impianti di biogas esistenti per la riconversione a biometano. Riporta rinnovabili.it