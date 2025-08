Immersione totale nelle nuove collezioni invernali Non resta che posizionarsi sulle griglie di partenza 

I mmersione totale nelle nuove collezioni invernali. La corsia preferenziale per la moda Autunno?Inverno 2025?2026 porta nella direzione opposta al minimal: frange extra?lunghe, drappeggi vaporosi, graffianti pattern animalier e scenografici piumaggi. C’è un ritorno all’opulenza teatrale: il minimalismo moderato lascia il passo a silhouette piene di personalitĂ e dettagli notabili. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Leggi anche › La moda che verrĂ . Le 30 tendenze definitive per l’Autunno-Inverno 20252026 dalle sfilate Immersione totale nelle nuove collezioni invernali. Per non perdere la “retta via”, ecco i percorsi obbligati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

