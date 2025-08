Il ventaglio a La Russa

Per la seconda volta in tre anni (2023 e 2025), l' Accademia di Belle Arti di Ravenna ha vinto il concorso per il Ventaglio del Presidente, tradizionale omaggio, da parte dell'ASP - Associazione Stampa Parlamentare, al Presidente della Repubblica italiana e ai Presidenti del Senato e della Camera. La prima edizione si svolse nel 1893, con l'omaggio dei giornalisti di un ventaglio, da loro firmato, al Presidente della Camera Giuseppe Zanardelli. Tutto nacque a causa dell'afa che angustiava, nel mese di luglio, senatori e deputati nell'aula provvisoria - aula Comotto –, situata all'interno di un cortile di Montecitorio.

Cerimonia del Ventaglio con il presidente della Camera Fontana - ROMA – Venerdì 25 luglio, a partire dalle ore 10.30, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio, si terrà la cerimonia di consegna del Ventaglio al presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana (foto), da parte dell’Associazione stampa parlamentare.

Il Presidente della Camera Fontana riceve il Ventaglio da parte della Stampa Parlamentare – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2025 La tradizionale Cerimonia del Ventaglio a Montecitorio con il dono da parte della stampa parlamentare del Ventaglio al Presidente della Camera.

Mattarella riceve il ventaglio dal Presidente dell'Associazione stampa parlamentare in Quirinale – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 31 luglio 2025 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro con la stampa per la Cerimonia del Ventaglio in Quirinale, riceve dal Presidente dell'Associazione della stampa parlamentare il ventaglio.

Al #Quirinale la cerimonia del #Ventaglio Il presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella: “A #Gaza situazione sempre più intollerabile, serve un cessate il fuoco. L'aggressione russa un macigno sull'#Europa” @Quirinale La consegna del "Ventagli Vai su X

Durante la cerimonia del Ventaglio, un omaggio dell'Associazione stampa parlamentare ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato anche della situazione a Gaza e ha affermato: "Due mesi addietro ho sottoli Vai su Facebook

È di una ravennate il ventaglio donato nella tradizionale cerimonia dei giornalisti al presidente del Senato La Russa - L’opera è intitolata “Specchio dell’anima”, realizzata con frammenti di specchi di recupero, sagomati a forma di foglie, invito alla “riscoperta interiore" ... Da ravennatoday.it