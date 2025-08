Il tycoon ordina ai sottomarini nucleari di avvicinarsi alla Russia

Un’escalation di tweet e post sui social culminata nella decisione – annunciata da Donald Trump proprio su Truth Social – di muovere due sottomarini nucleari statunitensi verso la Russia. «Sulla . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il tycoon ordina ai sottomarini nucleari di avvicinarsi alla Russia

In questa notizia si parla di: sottomarini - nucleari - russia - tycoon

Bombardieri nucleari e sottomarini d’attacco, il nuovo piano militare britannico: “Così Londra si prepara alla guerra mondiale” - La politica militare britannica entra in una fase di svolta. Dopo decenni trascorsi a pianificare missioni oltreconfine contro nemici di bassa tecnologia, come accaduto nelle guerre in Iraq e Afghanistan, la Gran Bretagna rivede radicalmente la sua dottrina di difesa per far fronte a uno scenario molto più ampio, complesso e ad alto rischio.

Starmer dichiara guerra alla Russia e annuncia piano di riarmo: 12 nuovi sottomarini nucleari e 15 mldÂŁ per rinnovo arsenale atomico - Anche il Regno Unito dunque, dopo la Germania, e sostanzialmente tutta l'Europa, ha deciso di dichiarare guerra alla Russia Il primo ministro britannico Keir Starmer dichiara la guerra alla Russia e annuncia il piano di riarmo del Paese.

Gb: in arrivo 12 sottomarini nucleari - 5.06 Il Regno Unito costruirĂ fino a 12 sottomarini d'attacco per tenere il Paese e la Nato "al sicuro per decenni": lo annuncia il premier, Keir Starmer,in occasione della presentazione del rapporto sulla difesa strategica ('strategic defence review'), riporta la Bbc.

Trump avverte la Russia, posizionati 2 sottomarini nucleari in "regioni appropriate" dopo parole Medvedev, tycoon: "Attenzione a conseguenze indesiderate" Vai su X

Il tycoon ha deciso l'invio di due sottomarini nucleari «posizionati nelle regioni appropriate» qualora le dichiarazioni di Medvedev «sciocche e incendiarie fossero qualcosa di più di semplici parole» Vai su Facebook

Trump, scontro con la Russia. Dal botta e risposta con Medvedev (tra “fallito” e film zombie) ai sottomarini nucleari in Ucraina: cosa è...; Trump vs Putin: gli Usa schierano due sottomarini nucleari; Botta e risposta al vetriolo tra Trump e Medvedev culmina nella decisione del presidente USA di schierare due sottomarini nucleari.

Usa-Russia, Donald Trump evoca la guerra atomica: «Schiero due sottomarini nucleari». Tensione altissima: cosa succede - Dopo le parole del falco di Vladimir Putin, l'ex presidente russo Dmitry Medvedev («i suoi ultimatum sono un passo ulteriore verso la ... Riporta msn.com

Ucraina-Russia, l'ordine di Trump: Usa schierano 2 sottomarini nucleari - Il presidente Usa: 'Due sottomarini nucleari si posizionano nelle regioni appropriate, nel caso in cui le dichiarazioni sciocche e incendiarie di Medvedev fossero qualcosa di più di semplici parole' ... msn.com scrive