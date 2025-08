Il traino della Notte rosa | Presenze salite del 33% L’anno prossimo diventerà il nostro Eurovision

Può piacere o non piacere. Ma la Notte rosa, nonostante l'età e gli acciacchi – le scelte di certi artisti ed eventi sono discutibili – rimane "uno dei nostri grandi eventi". E anticiparla a fine giugno, dicono dal Comune di Rimini, "si è rivelata una scommessa vincente per il turismo ". A testimoniarlo "sono i numeri dei pernottamenti". A Palazzo Garampi hanno fatto i conti, confrontando i dati delle presenze nel fine settimana della Notte rosa (che è andata in scena dal 20 al 22 giugno) con quelli del terzo weekend di giugno degli anni passati. Sorpresa: durante il weekend della Notte rosa i pernottamenti dei turisti nella nostra provincia sono stati 440.

