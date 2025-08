Il tempo stringe e al via del campionato manca meno di un mese Con una rosa completamente nuova servirà una full immersion Tre settimane prima del debutto ufficiale in Coppa Italia

È l'ultimo weekend di vacanza per la squadra di Di Benedetto, che salvo imprevisti lunedì prossimo inizierà a fare sul serio al centro sportivo Fabbri. Si profila una preparazione precampionato inedita per la Spal, che non partirà per il ritiro in montagna come da tradizione ma lavorerà quotidianamente sui campi di via Copparo. Sul valore dell'organico che sta allestendo il direttore sportivo Antenucci ci sono pochi dubbi, ma le incognite in casa Ars et Labor non mancano. Stefano Di Benedetto è un tecnico giovane, preparato e ambizioso, ma non ha mai allenato in prima squadra e dovrà riuscire a reggere la pressione di una piazza che gli chiederà di vincere ad ogni costo.

