Il T-Red non fa sconti In un mese e mezzo 120 multe | Dimostra quanto sia utile

Centoventi infrazioni nell’arco di appena un mese e mezzo, da quando cioè il dispositivo T-Red è stato collocato all’incrocio semaforico tra via Roma, via Don Gennaro e via Santa Maria. Per gli automobilisti dal piede pesante non c’è stato scampo. I dati sono stati illustrati nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale dall’assessore alla Polizia locale, Riccardo Tosi, che ha evidenziato come i dati raccolti nel brevissimo lasso di tempo di attivazione del dispositivo ne giustifichino ampiamente la presenza. Il T-Red è quella apparecchiatura in grado di individuare ed identificare i veicoli che passano con il semaforo rosso, un’infrazione che viene considerata dal Codice della strada tra le più gravi tanto che sono previste multe di importo variabile tra i 167 ed i 665 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il T-Red non fa sconti. In un mese e mezzo 120 multe: "Dimostra quanto sia utile"

In questa notizia si parla di: mese - mezzo - sconti - multe

Tra un mese e mezzo si vota per i Ctp, ma in pochi ad Ancona lo sanno - ANCONA – Il 28 giugno i cittadini di Ancona saranno chiamati a votare per il rinnovo dei nove Consigli territoriali di partecipazione.

La famiglia di Coatti: “Dopo un mese e mezzo ancora nessuna notizia. E se non fosse lui?” - Ravenna, 20 maggio 2025 – “Non si sa nulla, come se fosse il primo giorno. È ancora tutto fermo, anche se sembra impossibile”.

Legge 104, adesso è ufficiale: i giorni di permesso aumentano ancora | Puoi assentarti da lavoro fino a mezzo mese - Possibilità importante per chi assiste qualcuno che ha diritto alla legge 104, spettano giorni in più di permesso in questa situazione.

( Massimo Massenzio) «Giovanni ha una simpatia per me. Abbiamo avuto una relazione sentimentale e sessuale. Mi dà un aiuto economico, dei soldi per arrivare a fine mese. E io glieli ho anche restituiti». Madalina Ionela Hagiu ha spiegato così agli inv Vai su Facebook

Codice della strada: ecco cosa rischia chi supera i limiti di velocità . Mini sconto per sanzioni ripetute da autovelox; Il Nuovo Codice, non fa sconti a nessuno: fermato anche Babbo Natale; La notifica delle multe arriva sullo smartphone: sconto del 30% a chi paga entro 3 giorni.

Il T-Red non fa sconti. In un mese e mezzo 120 multe: "Dimostra quanto sia utile" - Red è stato collocato all’incrocio semaforico tra via Roma, via Don Gennaro e via Santa Maria. Si legge su ilgiorno.it

Raccordo Siena-Bettolle, il tutor non fa sconti. Oltre 6.500 multe in ... - 500 multe in sei mesi Il sindaco di Sinalunga Zacchei: “Nel 2024 elevate 7. Scrive lanazione.it