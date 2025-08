In casa Giovani Via Nova è già tutto pronto per il via della nuova stagione. La storica società presieduta da Osvaldo Romani, che ha accanto a sé i validi vice-presidenti Gianluca Stefanelli e Michela Romani ed il direttore generale Ennio Pollastrini, ha già nominato i vari tecnici che avranno il compito di allenare i tanti ragazzi presenti nel noto vivaio pievarino e ha anche deciso quali obiettivi raggiungere quest’anno. Innanzitutto c’è da riconquistare le categorie regionali con gli Allievi ed i Giovanissimi, a cui Romani tiene tanto, ma anche la piena valorizzazione dei propri ragazzi è uno dei traguardi più importanti da conseguire a La Palagina, In questo senso le riconferme di Dario Dordoni alla Fiorentina e di Lorenzo Gelli e Gioele Kurti all’Empoli e al Pisa dimostrano che il lavoro svolto in casa Giovani Via Nova non sia affatto sbagliato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il sodalizio di Pieve a Nievole ha come punto di riferimento l'impianto de La Palagina. Giovani Via Nova, via alla nuova stagione