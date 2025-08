Due erano state cementate al pavimento davanti a due grotte, una stava sopra ad uno scoglio davanti alla seggiola del Papa, dove passano centinaia di bagnanti a stagione. Erano lì da anni e rischiavano di andare perse se non fosse stato per l’occhio attento e preparato dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Ancona che le hanno riconosciute e si sono attivati per metterle in salvo. Recuperate dalla spiaggia del Passetto tre lapidi provenienti dall’antico cimitero monumentale ebraico che si trova al parco del Cardeto. L’area verde si sviluppa, per una gran parte, proprio sopra la spiaggia anconetana e le sue caratteristiche grotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il ritrovamento in spiaggia. Antiche lapidi ebraiche recuperate al Passetto: "Scivolate dal Cardeto"