Il ritorno in quota | 100 mila italiani scelgono la montagna

La montagna si prende la sua rivincita. Considerata fino a qualche anno fa come la meta di un ristretto numero di appassionati dell’alpinismo e del trekking, o come il buon ritiro estivo di anziani in fuga dalle cittĂ bollenti e poco attratti dalla movida delle localitĂ marine, la vita in quota sta vivendo una stagione di grande interesse. E non è limitato al periodo delle vacanze. In montagna ci si trasferisce anche per mettere radici, per trovare una dimensione meno stressante che è la caratteristica delle cittĂ sempre piĂą caotiche e rumorose e, non ultimo, per risparmiare. Il mercato immobiliare nei centri montani offre ancora opportunitĂ interessanti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Il ritorno in quota: 100 mila italiani scelgono la montagna

Soccorsi e drammi in quota, in soli sei mesi già 25 morti in montagna. Il perché secondo gli esperti - Lecco, 20 luglio 2025 – Duecentottanta missioni di salvataggio in sei mesi e mezzo, quasi 320 persone soccorse.

Lecco, Draghi lombardi in azione in montagna: ma è un maxi-esercitazione ad alta quota - Lecco – I Draghi lombardi dei vigili del fuoco in elicottero vanno avanti e indietro tra il lago e le montagne di Lecco.

Vacanze ad alta quota. Enogastronomia e sport. La montagna è dei giovani - La Generazione Z sceglie la montagna per le vacanze estive e promuove la Valtellina come destinazione anche grazie alla sua offerta enogastronomica.

