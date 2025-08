Il ritorno di Rocío Muñoz Morales tra il pubblico | Io amo la verità e l’onestà

Rocío Muñoz Morales, il ritorno sotto i riflettori: eleganza e forza dopo l’addio a Raoul Bova. Dopo settimane di silenzio e un turbinio di voci mediatiche, Rocío Muñoz Morales torna tra il pubblico. Lo fa con la grazia che l’ha sempre contraddistinta, ma anche con uno sguardo nuovo: più profondo, più deciso. Segno di una donna che ha attraversato una tempesta, ma non ha perso la rotta. La nota attrice e conduttrice è stata ospite al Magna Graecia Film Festival in Calabria, a Soverato, con un abito mozzafiato si è esposta per la prima volta dopo la rottura ed è stata avvolta dall’affetto dei suoi fan. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il ritorno di Rocío Muñoz Morales tra il pubblico: “Io amo la verità e l’onestà”

In questa notizia si parla di: rocío - muñoz - morales - ritorno

